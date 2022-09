Furti e rapine in centro storico, tre denunciati: "Uno ha rubato una borsa in Cattedrale"

Nella centralissima via Maqueda, davanti agli sportelli bancomat, perfino all'interno della Cattedrale. Ladri e rapinatori non si fermano davanti a nulla e colpiscono ovunque in una Palermo affollata di turisti. Sono sette i colpi avvenuti in un mese, che la polizia ritiene di aver ricostruito, individuando tre responsabili, tutti palermitani, che sono stati denunciati.

Il furto in Cattedrale

Gli agenti della sezione investigativa del commissariato Centro hanno effettuato riscontri e visionato immagini girate da telecamere e stretto il cerchio delle loro indagini sul conto di tre soggetti, che si muovevano lungo gli itinerari turistici. In un caso, un 27enne, lo scorso 5 agosto avrebbe commesso un furto ai danni di una turista all'interno della Cattedrale, approfittando di un momento di distrazione di quest'ultima. Grazie alle nitide riprese del sistema di videosorveglianza interno alla chiesa è stato possibile notare come l'uomo, facendo finta di essere lì per pregare, si sia avvicinato ai turisti assorti sui banchi e, da dietro, abbia sfilato la borsa adagiata sulla panca per poi allontanarsi velocemente.

Gli altri colpi in centro storico

Lo stesso 27enne sarebbe l'autore di altri due furti: uno avvenuto il 25 luglio ai danni di una 70enne, un altro nel giorno di Ferragosto, quando l'uomo avrebbe svaligiato un appartamento, approfittando dell'assenza dei proprietari.

E' stato, inoltre, denunciato per il reato di tentata rapina un 18enne, residente alla Zisa, al momento agli arresti domiciliari per altri reati, che, lo scorso 17 agosto, avrebbe cercato di costringere una giovane turista a prelevare denaro presso uno sportello bancomat di via Maqueda, ma che avrebbe poi desistito a causa della tempestiva reazione della vittima.

Un 32enne di corso Tukory è invece accusato di tre rapine e per questo è stato segnalato all'autorità giudiziaria. L’uomo, recentemente arrestato per altra causa e detenuto in carcere, nei giorni immediatamente precedenti avrebbe fatto in tempo, lo scorso 13 agosto a rapinare un 20enne del bancomat nella zona del Monte di Pietà, il 14 agosto a sottrarre con la minaccia il portafogli ad un 21enne palermitano in piazzetta Montevergini ed il 25 agosto a rapinare la borsa ad una giovanissima palermitana in via Maqueda.