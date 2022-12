Raffica di rapine nelle farmacie, tre assalti in poche ore tra Uditore e Borgo Nuovo

Rapinatori scatenati all'Uditore e a Borgo Nuovo. La polizia indaga su tre colpi avvenuti ieri nell'arco di circa due ore. In tutti e tre i casi sono entrati in azione due uomini, con il volto coperto da un casco e armati di pistola, che hanno preso di mira alcune attività che si trovano in via Leonardo da Vinci, viale Piazza Armerina e via Castellana. Un quarto colpo è stato messo a segno poco dopo in via Mogadiscio, a Passo di Rigano, ma stavolta i responsabili sono stati arrestati dai poliziotti mentre cercavano di scappare usando una dottoressa come scudo umano.

La prima rapina è quella di via Leonardo da Vinci. Due rapinatori sono entrati nella farmacia, hanno brandito un'arma puntandola contro il farmacista e lo hanno costretto a svuotare la cassa. Preso il bottino, pari ad alcune centinaia di euro, i due sono fuggiti a bordo di uno scooter che avevano parcheggiato non lontano. Poco dopo l'assalto in viale Piazza Armerina, nel cuore di Borgo Nuovo, dove i rapinatori hanno colpito seguendo lo stesso copione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini delle telecamere e avviato le indagini.

Il terzo colpo, quello sfumato, è avvenuto all'interno della farmacia di via Castellana. Alla reazione dei dipendenti, però, i rapinatori sarebbero stati costretti ad abbandonare il piano e scappare. Nella mezzora successiva diverse pattuglie hanno avviato le ricerche in zona, riuscendo ad arrestare due uomini che avevano appena colpito in via Mogadiscio e volevano scappare trascinando con loro una farmacista. Di fronte alle pistole puntate dai poliziotti dell'Upg e dai Falchi della squadra mobile, però, i malviventi si sono arresi e sono stati ammanettati.

Il sospetto degli investigatori è che le tre rapine siano riconducibili ai responsabili dell'assalto di via Mogadiscio, nel frattempo portati nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Adesso toccherà agli agenti cercare riscontri per chiarire se effettivamente dietro la raffica di colpi ci sia sempre la stessa coppia di banditi.