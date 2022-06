L'allarme: "In 14 mesi 33 rapine alle farmacie di Palermo e provincia"

Da marzo 2021 a maggio 2022 sono state 33 le rapine che hanno riguardato le farmacie di Palermo e provincia, di cui quattro tentate. Venti volte su 33, inoltre, il responsabile è stato individuato e in diversi casi è stato accertato che gli autori dei colpi avevano agito in serie, quindi diverse rapine sono riconducibili alle stesse persone arrestate. I dati sono emersi nel corso di una riunione del comitato provinciale ordine e sicurezza, presieduto dal prefetto Giuseppe Forlani. Al vertice hanno partecipato il questore, Giuseppe Laricchia, il comandante provinciale dei carabinieri, Giuseppe De Liso e, per il comando provinciale della guardia di finanza, il colonnello Andrea Canale. Tra i presenti anche il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.