Rapine in via La Lumia e via dei Cantieri, due farmacie nel mirino

Rapinatori scatenati a Palermo. Due i blitz effettuati ieri pomeriggio dai malviventi. Il primo in via dei Cantieri: due uomini hanno fatto irruzione all'interno della parafarmacia Minore intorno alle 19. I due sono entrati in azione col volto coperto e non armati, hanno poi aperto il registratore di cassa e prelevato 400 euro dalle casse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che subito dopo hanno fatto partire le indagini per risalire ai responsabili dell'assalto. Sono al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza.

Poco dopo invece è stata presa di mira la farmacia Ciancio, in via Isidoro La Lumia. In questa circostanza è entrato in azione un uomo incappucciato e a quanto pare non armato. Il malvivente si è trovato però alle prese con la cassa temporizzata: non riuscendo così ad aprirla si è "accontentato" di un iphone di un cliente.