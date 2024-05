Impronte e video su TikTok incastrano due rapinatori seriali: "Hanno razziato 6 negozi in 4 mesi"

Tabulati telefonici, video su TikTok, ma anche immagini riprese dalle telecamere e impronte digitali. Sono questi, tra gli altri, gli elementi che hanno consentito di risalire a due presunti rapinatori seriali che, tra il 23 dicembre al 13 aprile scorsi, avrebbero messo a segno 6 colpi in pieno centro. Per F. A. e H. I. è così scattato l'arresto e si trovano entrambi ai domiciliari. Oltre alle rapine, la Procura contesta loro pure la ricettazione e le lesioni personali.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e sono partite dal primo degli assalti, quello alla farmacia "Di Mino" di piazza Ottavio Ziino, che risale proprio al 23 dicembre: nell'attività erano entrati due giovani, uno dei quali con un solo guanto. Per via delle casse automatiche, i banditi non erano riusciti a portare via nulla, ma il colpo è stato fatale per F. A. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere, ma anche a un'impronta ritrovata su un monitor della farmacia e su una macchina rubata rinvenuta in via Guerrazzi, gli investigatori sono infatti riusciti a rintracciarlo, riscontrando anche che il suo telefonino avrebbe agganciato celle nella zona in orari compatibili con la rapina.

Un altro episodio al centro dell'inchiesta è quello del 12 gennaio, messo a segno al "Paghi Poco" di via Eugenio l'Emiro, dove due rapinatori con un grosso coltello da cucina avevano minacciato i dipendenti e si erano fatti consegnare 1.400 euro. Dai video sarebbero emerse molte analogie con il colpo precedente, in particolare che l'abbigliamento utilizzato dai rapinatori sarebbe stato lo stesso nei due casi e che uno di loro avrebbe indossato un solo guanto. I tabulati telefonici confermerebbero la presenza di F. A. nella zona.

Nell'inchiesta rientra anche la rapina del 15 gennaio ad un negozio di casalinghi, "Le mille idee del tuo risparmio", sempre in via Eugenio l'Emiro. Qui oltre al coltello era stata utilizzata anche una catena per minacciare gli impiegati e i banditi avevano messo le mani su 1.244 euro, fuggendo poi su una moto. In questo caso ad incastrare F. A. sarebbero le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e quelle pubblicate su TikTok dall'indagato, con abiti identici, ma anche un'impronta.

Altro episodio è quello del primo marzo alla sala scommesse "Goldbet", ancora una volta in via Eugenio l'Emiro: i banditi, sempre due, avevano portato via 1.050 euro minacciando i dipendenti con un coltello e con una pistola. Ai due indagati vengono anche contestati i colpi messi a segno il 13 aprile prima alla tabaccheria "Sutera" di corso Calatafimi e poi al tabacchi "Giannettino" di piazza Ottavio Ziino. Stavolta i rapinatori erano entrati con una roncola e avevano colpito i titolari delle due attività provocando loro ferite gravi a una mano e a una gamba. Le immagini delle telecamere e alcune impronte hanno portato gli inquirenti ai due indagati.