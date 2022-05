Assalti armati in farmacia e in banca: arrestato un 29enne

E' ritenuto responsabile di una tentata rapina a mano armata, commessa alle prime ore dello scorso Natale nei pressi della stazione centrale. Per questo motivo i carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Palermo su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 27enne di origine straniera. Le indagini hanno permesso di ricostruire il colpo: il presunto autore si sarebbe avvicinato alla vittima, avrebbe tentato di rapinarla brandendo un coltello e ferendola alle gambe, desistendo poi grazie all’intervento di un passante.

In un'altra operazione, invece, i militari della stazione di Villabate hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto di un 29enne, accusato di rapina e di quattro tentate rapine. Le indagini sono scaturite da una rapina commessa lo scorso 15 aprile in una farmacia di Villabate "e ha portato all’identificazione del presunto autore - si legge in una nota dei carabinieri - con la ricostruzione di un grave quadro indiziario che, tra la fine del mese di aprile e gli inizi di maggio 2022, vedrebbe il 29enne artefice di quattro tentate rapine, una ai danni di un istituto di credito e tre ad altrettante farmacie di Palermo, due delle quali a mano armata".

Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che, contestualmente, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Entrambi i giovani, su disposizione del giudice, sono stati portati al Pagliarelli.