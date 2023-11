Due assalti in banca falliti a Termini, ma in Sicilia è allarme rapine: "Dipendenti e clienti ormai hanno paura"

Prima avrebbe preso di mira una filiale della Bnl e subito dopo un'altra dell'Unicredit, ma in entrambi i casi si sarebbe dovuto arrendere al meccanismo di apertura temporizzata delle casseforti. E' successo ieri a Termini Imerese dove, secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe cercato di mettere a segno due rapine nel giro di neanche un'ora. "E' incredibile - afferma Gabriele Urzì, segretario provinciale Fabi Palermo - la facilità con la quale ormai qualsiasi malintenzionato si introduce nei locali di una banca senza alcun controllo o intervento. Ormai dipendenti e clienti non si sentono più al sicuro quando entrano in una agenzia". Sul doppio assalto indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere.

In entrambi i casi, come ricostruito, il rapinatore sarebbe entrato indisturbato nelle filiali, apparentemente non armato, con l'obiettivo di farsi aprire le casseforti dai dipendenti che, però, hanno declinato "l'invito" spiegando che sarebbero state aperte a distanza e a orari prestabiliti al di fuori del loro controllo. "Mi è stato riferito che si trattasse di 'sbandato' - continua Urzì - ma a volte sono questi i più pericolosi, molto più dei rapinatori 'professionisti' che pianificano i colpi con l'obiettivo di arraffare denaro con il minor danno possibile per cose e persone. Pensate se si fosse trattato di un tossicodipendente o di un disperato, magari armato: sarebbe andata così liscia?".

Stando ai dati raccolti da Fabi Palermo nel 2023, sono undici le rapine in Sicilia (tentate e consumate) registrate nel 2023, che si sommano ai sei assalti in altrettanti bancomat. "Sono fatti gravissimi - continua Urzì - che le banche sottovalutano. Occorrono massicci investimenti in sicurezza prima che accada qualcosa di veramente grave, ed è indispensabile ripristinare la guardiania armata che costituisce il deterrente più efficace contro i malintenzionati e ricollocare i metal detector, sacrificati sull’altare dei nuovi 'layout' di filiale e ritenuti 'fastidiosi' per l’utenza. Non si può fare affidamento soltanto sull’eccellente lavoro di polizia e carabinieri, occorre che le banche aumentino la prevenzione".

Il 17 gennaio una banda ha assaltato la filiale di Banca Intesa di Villabate dove due uomini armati di taglierino hanno portato via circa 15 mila euro. Qualche mese dopo la polizia è riuscita a risalire all'identità dei tre presunti rapinatori che sono finiti in carcere. Il 23 marzo era toccato alla filiale di via Leonardo da Vinci della Mps dove i rapinatori sono riusciti ad arraffare circa 25 mila euro prima di fuggire. L'ultima rapina registrata nel capoluogo è avvenuto a giugno in via Serradifalco: tre uomini con il volto coperto da mascherine hanno minacciato la direttrice e tenuto in ostaggio i clienti per farsi consegnare il malloppo e scappare.