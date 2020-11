Rapine a turisti e assalti in banca nella zona di Ballarò: 4 condanne e 4 assoluzioni

Avrebbero commesso una serie di rapine a passanti, turisti e pure in alcune banche, seminando il terrore nella zona di Ballarò tra luglio e novembre del 2013. Adesso, a sette anni dai fatti, la terza sezione del tribunale ha deciso di condannare quattro imputati e di assolverne ("per non aver commesso il fatto") altrettanti.

Cinque degli otto imputati erano stati arrestati il 21 ottobre del 2016, quando la squadra mobile era riuscita ad incastrarli per diversi assalti molto violenti avvenuti nel centro storico: in un caso, i rapinatori avevano simulato un incidente stradale e, dopo aver scaraventato fuori dall'auto la vittima, l'avevano picchiata e derubata di tutto, macchina compresa. In un altro caso, una giovane turista - nell'estremo tentativo di salvare la sua borsa - era stata trascinata con violenza sull'asfalto.

Il collegio presieduto da Fabrizio La Cascia adesso ha inflitto 7 anni e mezzo di carcere ad Emanuele Rubino (già coinvolto nell'inchiesta "Maqueda", quella sul pizzo imposto agli stranieri e pure nel tentativo di omicidio di un giovane gambiano, Yusupha Susso) e poi 6 anni a testa a Vittorio Di Maio, Marco Fascella e Francesco Napoli.

Il tribunale ha invece assolto Paolo Amatuzzo, Emanuele Campo (anche lui coinvolto in passato nell'inchiesta "Maqueda" e assolto dal tentivo di omicidio di un gruppo di stranieri), Giovanni Gambino e Antonino Saiola (sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Enrico Tignini e Vincenzo Pillitteri).

(Nelle foto in basso alcuni degli imputati, Emanuele Rubino, Francesco Napoli, Vittorio Di Maio e Emanuele Campo)

