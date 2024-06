Bussano ed entrano in casa di una coppia di anziani, rapinatori fuggono con soldi e gioielli

Coppia di anziani rapinata in casa. La polizia indaga sul colpo messo a segno da due uomini che, dopo aver bussato, si sono fatti aprire la porta e sono entrati in un appartamento di via Gustavo Roccella costringendo i coniugi a consegnare soldi e gioielli. Ancora da chiarire le modalità della rapina. A lanciare l’allarme subito dopo sarebbero state le stesse vittime. Sul posto sono intervenuti gli investigatori che, insieme alla Scientifica, hanno cercato tracce utili per risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.

I carabinieri indagano invece sull'assalto subito dalla farmacia Galati di via Luigi Vanvitelli, Cruillas. Secondo una prima ricostruzione un uomo, con il volto travisato e armato di coltello, è entrato nell'attività senza destare sospetti, si è rivolto a uno dei dipendenti, lo ha minacciato e si è fatto consegnare un bottino di quasi mille euro. Poi la fuga a piedi. I militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza che potrebbero portare all'identificazione del rapinatore. La stessa farmacia era stata colpita nel 2020. Per quella rapina - e per altre due - era stato arrestato mesi dopo un 32enne del Cep.