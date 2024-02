Rapina in via Alfredo Cesareo. Due giovani incappucciati hanno fatto irruzione, nel tardo pomeriggio di ieri, all'interno del negozio che si trova ad angolo con via Francesco Lo Jacono, e hanno minacciato i dipendenti dicendo loro di essere armati di pistola. Così avrebbero preso 200 euro dalla cassa e sei smartphone che erano esposti negli stand e sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Dopo l'assalto gli stessi dipendenti hanno lanciato l'allarme tramite il 112 e sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Il primo febbraio scorso era finito nel mirino il centro Tim di corso Calatafimi, che si trova accanto alla palestra Sprint, dove due uomini incappucciati hanno fatto irruzione armati. Uno ha minacciato i lavoratori sbattendo un martello contro il muro mentre il secondo ha utilizzato una tronchese per tagliare i cavi di sicurezza e rubare sei iPhone per un valore totale di circa 6 mila euro. A quel punto i due sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. I lavoratori, sotto choc, hanno chiamato il numero d’emergenza e in poco tempo sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno avviato ricerche ed indagini.