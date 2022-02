VIDEO | Era l'incubo delle farmacie: così agiva il rapinatore seriale preso dalla polizia

Convalidato il fermo dell'uomo bloccato nei giorni scorsi a Ballarò. E' accusato di essere l'autore di sei rapine, tra cui quelle consumate in via Rabin (zona Fiera), in via Cavour e in via Libertà. Il bottino complessivo è circa 3.500 euro, adesso è stato portato in carcere