Dieci colpi in poco più di un mese, arrestato rapinatore: spendeva i soldi in sigarette e dolci

Dieci rapine in poco più di un mese, con un bottino complessivo di 4.500 euro, che avrebbe in parte speso per comprare sigarette, vestiti e persino dolci in una pasticceria. F. G., 27 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dalla squadra mobile perché ritenuto l'autore dei colpi che sono avvenuti tra il 21 giugno ed il 31 luglio scorsi, soprattutto nella zona dell'università e degli ospedali.

Le vittime, quasi sempre coetanei dell'indagato, sarebbero state seguite e poi minacciate con un coltello o una pistola. F. G. avrebbe preteso la consegna di denaro e spesso avrebbe però anche costretto le vittime a raggiungere un bancomat per ritirare somme più consistenti. In alcuni casi si sarebbe impossessato poi anche della carta, che avrebbe utilizzato per fare acquisti.

Non solo. Come ricostruito dagli investigatori, quando avrebbe avuto la possibilità di vedere i documenti dei malcapitati, li avrebbe minacciati di non presentare denunce, paventando ritorsioni, perché avrebbe saputo il loro indirizzo e quindi dove andare eventualmente a cercarli.

Tra la refurtiva ci sarebbe anche un Iphone, sottratto ad una vittima che non aveva abbastanza denaro da consegnare al rapinatore e non era neppure in possesso di una carta bancomat per poter prelevare allo sportello. F. G. si trova adesso al cacere Paglierelli, in virtù dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.