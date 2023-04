Assalto in via Brunetto Latini, giovane incappucciato rapina le Poste

Assalto alle Poste di via Brunetto Latini. Un giovane a volto coperto ha fatto irruzione nell'ufficio che si trova tra piazza Virgilio e piazza Amendola. Una volta conquistata l'attenzione dei presenti, tra i quali molti clienti, il rapinatore ha lasciato intendere di essere armato di taglierino, si è diretto verso il bancone e ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare i contanti custoditi in alcune casse.

Dopo aver preso il bottino - il cui ammontare deve ancora essere quantificato - il giovane è fuggito facendo perdere le proprie tracce, forse grazie alla complicità di qualcuno che lo attendeva fuori a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato Zisa che hanno sequestrato le immagini della videosorveglianze e avviato le indagini.

L'ultimo colpo in un ufficio postale è quello avvenuto la scorsa settimana a Boccadifalco. "Ho assistito personalmente alla scena - ha raccontato Nicola Arduino, titolare di un Caf della zona - e ho chiamato anche io le forze dell'ordine. I clienti che erano in fila si sono sentiti male. Boccadifalco è terra di nessuno, serve un maggiore controllo del territorio". Sull'episodio indagano i carabinieri.

Pochi giorni prima invece una banda composta da quattro persone ha preso di mira la banca Monte dei Paschi di Siena di via Leonardo da Vinci. In quell'occasione il colpo sarebbe stato studiato nei minimi dettagli. I rapinatori avrebbero fatto irruzione nella filiale e sequestrato i cellulari dei presenti. Poi avrebbero atteso che il sistema d'allarme temporizzato sbloccasse il bancomat per aprirlo e portare via 25 mila euro.