Mondello, baby rapinatori minacciano due turisti con un coltello per rubargli soldi e cellulare

Forse li avevano adocchiati già in spiaggia e così li avrebbero seguiti sino alla piazza di Mondello dove le vittime sono state minacciate e derubate di portafogli e smartphone. Disavventura per una coppia di giovani turisti portoghesi che sono stati rapinati da un gruppetto di giovani che gli avrebbero puntato contro un coltello per terrorizzarli e costringerli a consegnare il bottino.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi turisti, due ragazzi di 36 e 24 anni, che prima di andare in commissariato per sporgere denuncia hanno contattato il 112 segnalando l'accaduto. Gli investigatori dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato di Mondello hanno avviato le indagini e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.

Poche settimane fa i carabinieri hanno arrestato quattro persone, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, accusati di aver rapinato due turisti che si trovavano a bordo di un taxi dalle parti di Isole delle Femmine. I quattro indagati, come ricostruito dai militari dell'Arma, avrebbero sbarrato la strada alle vittime costringendone una a consegnargli il Rolex, poi risultato fasullo, che portava al polso.