Uditore, banda colpisce in tabaccheria: rapinatori fuggono con soldi e sigarette

Tre uomini incappucciati hanno assaltato una rivendita di via Telesino portando via un bottino che ammonta a diverse migliaia di euro. Rapinato anche un punto vendita della catena Ferdico di via Leonardo da Vinci. Sui due episodi indagano i carabinieri

Rapinata una tabaccheria in zona Uditore. Tre uomini a volto coperto hanno assaltato una rivendita di via Telesino riuscendo a portare via decine di stecche di sigarette, Gratta e vinci e il denaro custodito in cassa. Ancora da quantificare con precisione l’entità del bottino che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Sull’episodio risalente a sabato indagano i carabinieri che, dopo aver ascoltato il titolare della tabaccheria e aver acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi fuggiti a bordo di due scooter.

I carabinieri indagano anche su un’altra rapina messa a segno lo stesso giorno in via Leonardo da Vinci. I banditi questa volta erano due e uno impugnava un grosso coltello. Dopo aver minacciato un cassiere lo hanno costretto a consegnare i contanti e sono fuggiti facendo perdere le tracce.

Sulla rapina di venerdì in via Luigi Einaudi, nel quartiere Zen, indagano invece gli investigatori della polizia intervenuti dopo aver raccolto l’allarme lanciato da due corrieri che trasportavano sigarette. Tre uomini, uno dei quali armati di pistola, li avevano appena rapinati portando via decine di scatoloni pieni di merce.