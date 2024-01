Via Cluverio, provano a rapinare la tabaccheria con mazze e coltelli: aggredito il padre di un dipendente

"Sono entrati come fulmini, avevano in mano coltelli e mazze. C'è stata una colluttazione e sono scappati, ma li abbiamo anche inseguiti". A raccontare il tentativo di rapina subito sabato pomeriggio in una tabaccheria di via Cluverio è il titolare, Vincenzo Stuppia, che ha ripercorso le fasi salienti dell'episodio su cui indaga ora la polizia. Gli investigatori infatti hanno già avviato le indagini e le ricerche dei tre assalitori che sono fuggiti senza bottino a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta che poi sarebbe risultata oggetto di furto.

Secondo una prima ricostruzione erano le 18.30 quando una banda composta da tre persone, incappucciate e armate, ha fatto irruzione nella rivendita che si trova a pochi passi da piazza San Francesco Di Paola. "Quando sono entrati - racconta ancora Stuppia a PalermoToday - c'erano diversi testimoni. Tra questi il padre del mio dipendente che è stato spinto dai tre giovani ed è stato costretto a difendersi. Per questo motivo è intervenuto anche il figlio ed è stato colpito con la mazza da uno di loro".

Al termine della colluttazione i tre ragazzi avrebbero abbandonato il piano battendo in ritirata per evitare ulteriori conseguenze o, peggio ancora, l'intervento delle volanti. "Mentre scappavano hanno colpito e rotto vetro che separa l'area di lavoro da quella dei clienti". Abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza - conclude Stuppia - perché anche la moglie del mio dipendente si è sentita male. Per fortuna nessuno ha riportato gravi ferite". I poliziotti hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini delle telecamere.