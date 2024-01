Assalto nella tabaccheria di fronte al tribunale, rivenditore ferito con un coltello e rapinato

E’ entrato in una tabaccheria a volto coperto, impugnando con un grosso coltello da macellaio, e ne è uscito dopo una colluttazione con contanti e gratta e vinci. Una rapina è stata messa a segno ieri pomeriggio nella rivendita Pravatà di Piazza Vittorio Emanuele Orlando, a pochi passi dal tribunale. L’esercente, che ha riportato un taglio a un braccio, è andato in ospedale per farsi medicare ed è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni.

Secondo una prima ricostruzione due uomini, forse due giovani, hanno fatto irruzione nell’attività. Uno sarebbe rimasto sull’uscio mentre l’altro, con il coltello tra le mani, avrebbe girato dietro il bancone per minacciare il tabaccaio e farsi consegnare il bottino. Ne è nata una colluttazione in cui ad avere la peggio è stato l’esercente. Il rapinatore avrebbe quindi preso il cassetto con i contanti, decine di tagliandi e sarebbero fuggiti su uno scooter in direzione piazza Indipendenza.

Dopo la fuga degli assalitori il tabaccaio ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e in pochi minuti sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, del commissariato Centro e i Falchi della squadra mobile che hanno avviato le ricerche sulla scorta delle poche informazioni acquisite. Al vaglio anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini.

La stessa tabaccheria è stata rapinata il 16 dicembre scorso. In quell'occasione un uomo armato di taglierino è entrato nella rivendita, ha minacciato il tabaccaio, ha arraffato il bottino ed è fuggito in direzione del Capo facendo perdere le proprie tracce. La vittima dell'assalto ha subito lanciato l'allarme al 112 e sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno avviato le ricerche del responsabile.

Risale invece a una decina di giorni fa un altro violento assalto avvenuto in zona Zisa. Nel mirino il negozio di prodotti per la casa "Le Mille" di via Eugenio l’Emiro dove sono entrati due uomini armati di coltello e catene che si sono diretti verso i registratori di cassa e hanno minacciato i lavoratori: “Se ti avvicino ti ammazzo”. Dopo aver preso i soldi - circa mille euro - i due sono fuggiti e, nel modo di uscire, hanno colpito la porta d’ingresso sfondando il vetro.