Zona tribunale, uomo armato di taglierino rapina una tabaccheria

Tabaccheria finisce nel mirino di un rapinatore. Un uomo ha fatto irruzione nel tardo pomeriggio di ieri all’interno dell’attività che si trova in piazza Vittorio Emanuele Orlando, a due passi dal palazzo di giustizia. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il rapinatore, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, sarebbe entrato nella tabaccheria e avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto un taglierino che avrebbe utilizzato per minacciare il titolare della rivendita e farsi consegnare i soldi custoditi in cassa.

Preso il bottino, il cui ammontare deve ancora essere quantificato con precisione, il rapinatore sarebbe fuggito a piedi in direzione del Capo facendo perdere le proprie tracce. A lanciare l’allarme è stato lo stesso tabaccaio che ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia.

I militari dell’Arma hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per risalire all’identità del rapinatore che potrebbe anche aver agito insieme a un complice, magari rimasto ad attenderlo non lontano dall'obiettivo a bordo di uno scooter.

Era andata peggio a luglio, a Termini Imerese, quando due uomini incappucciati e armati di coltello hanno rapinato la tabaccheria Catalano di via Porta Erculea. Nella colluttazione l’esercente, un 66enne, ha riportato una ferita a un orecchio ed è stato accompagnato in ospedale per le cure mediche. A indagare sull’episodio i carabinieri.