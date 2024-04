Rapina in una tabaccheria di piazza Ottavio Ziino: ferito il titolare

"Questa è una rapina". Inizia così l'incubo di un commerciante della zona Malaspina che questa mattina, intorno alle 7, è stato aggredito da tre malviventi all'interno della sua tabaccheria al civico 35 di piazza Ottavio Ziino. A volto coperto, hanno scavalcato la barriera divisoria in vetro puntando dritti al bottino: arraffato tutto il denaro trovato, 700 euro in contanti, sono scappati via ferendo il titolare e un vicino che ha provato ad aiutarlo.

Il drammatico racconto, il tabaccaio Roberto Giannettino lo affida a PalermoToday: "Sono entrati urlando e ridendo - dice - e due di loro hanno immediatamente scavalcato prendendo il cassetto delle monete e lanciandomelo addosso, ferendomi al ginocchio. Il terzo rapinatore ha provato anche lui a scavalcare il vetro, non riuscendoci. Quando sono riuscito a uscire da dietro il bancone, ho avuto una colluttazione con uno di loro, che però è stato in grado di divincolarsi e scappare via". Il titolare della tabaccheria, intanto, è riuscito a chiamare i soccorsi.

Un altro commerciante, infatti, sentendo le urla del tabaccaio è subito corso ad aiutarlo. "Bloccavamo l'uscita - racconta ancora - l'ultimo dei rapinatori per farci spostare ha estratto una bomboletta spray che ha provato a usare contro di noi. Si è inceppata, non ci è dunque riuscito. Per guadagnarsi la fuga ha così dato una spinta al macellaio, che ha l'attività accanto alla mia, facendolo cadere per terra e ferendo anche lui. Rimasto da solo dentro alla tabaccheria, mi ha urlato 'Non mi fare niente, sono un bravo ragazzo'. Dopo queste parole è riuscito a scappare via".

I tre sono così fuggiti a bordo di un'Alfa Romeo Mito di colore nero verso via Serradifalco, mentre arrivavano i carabinieri chiamati dal commerciante. Le immagini delle telecamere, interne ed esterne, sono state consegnate ai militari che adesso stanno cercando di risalire all'indentità di chi ha portato a segno il colpo. Giannettino ha detto ai carabinieri che i malviventi parlavano bene in italiano e avevano addosso un abbigliamento firmato.