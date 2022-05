Rapine in via Principe di Palagonia e alla Zisa, nel mirino un market e un negozio di surgelati

Rapine in via Principe di Palagonia e alla Zisa. I carabinieri indagano su due colpi registrati ieri pomeriggio. Il primo nel market Di Maggio dove un giovane - armato di taglierino - è entrato, ha minacciato il titolare, si è fatto consegnare i contanti ed è scappato.

L’altra rapina è stata messa a segno da Special food Sicilia (in basso), un negozio di prodotti surgelati di via Antonino Agostino, vicino via Perpignano. Anche questa volta un giovane armato di taglierino ha fatto irruzione nell’attività, ha arraffato i soldi custoditi nella cassa ed è fuggito.

In entrambi i casi i carabinieri hanno ascoltato il racconto delle vittime e acquisito le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza interni e dalle telecamere dei negozi della zona. Nelle ultime settimane sono state registrate diverse rapine, sia nel capoluogo che in provincia.

Alcuni giorni fa un uomo ha rapinato il bar Serio a Portella di Mare, frazione di Misilmeri, portando via 500 euro e scappando con uno scooter elettrico. E’ andata peggio invece a una coppia di banditi, a Ficarazzi, messa in fuga dai dipendenti con l'aiuto di alcuni passanti.