Incappucciati e armati di coltello, rapinatori colpiscono supermercato Conad all'Uditore

Rapina al supermercato Conad di via Ferdinando Di Giorgi. Due uomini armati di coltello e a volto coperto hanno fatto irruzione nei giorni scorsi all’interno del punto vendita in zona Uditore riuscendo a scappare con un bottino di circa mille euro. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia.

Subito dopo l’assalto sono intervenute diverse volanti. Alcuni agenti, raccolta la descrizione dei rapinatori e del mezzo utilizzato per la fuga, si sono lanciati all’inseguimento. Le altre pattuglie invece si sono occupate di acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza e ascoltare i testimoni.

L’ultima rapina in un supermercato risale al primo marzo, nel quartiere San Lorenzo. In quell’occasione i banditi entrati in azione al Sisa di via Filippo Di Giovanni erano due e sono riusciti a fuggire sotto gli occhi terrorizzati dei clienti con un bottino di circa 250 euro.