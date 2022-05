Punta la pistola, svuota la cassa e scappa: rapina al supermercato in via Borremans

Supermercati, farmacie e anche semplici passanti nel mirino dei rapinatori. L’ultimo assalto è stato registrato ieri pomeriggio all’Ard discount di via Guglielmo Borremans. Secondo quanto ricostruito un uomo ha fatto irruzione a volto coperto nel punto vendita con una pistola in pugno, ha puntato l’arma contro un dipendente e lo ha costretto a svuotare una cassa. Preso il bottino - circa 500 euro - è scappato e ha fatto perdere le proprie tracce.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo indagano su un’altra rapina messa a segno lunedì. In quell’occasione un uomo con cappellino da baseball, mascherina e occhiali da sole è entrato in azione nella farmacia Cuccia di via Salgari, alla Marinella. L'uomo ha fatto "scarrellare" una pistola, ha minacciato una dipendente, si è fatto consegnare i contanti ed è fuggito in direzione di via Jack London.

Risale invece alla scorsa settimana una rapina avvenuta di notte in via Roma. Secono quanto denunciato dalla vittima, un ventenne originario del Nisseno che passeggiava in centro, un uomo e una donna si sarebbero avvicinati con una scusa. Poi, improvvisamente, lo avrebbero aggredito e gli avrebbero strappato una collanina d'oro. I due sarebbero fuggiti a piedi in direzione di Ballarò mentre lui, ancora sotto shock, ha chiamato il 112.