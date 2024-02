Rapina al Todis, tre uomini armati di taglierino svuotano le casse del supermercato

Supermercato nel mirino dei rapinatori. Tre uomini armati di taglierino hanno fatto irruzione mercoledì pomeriggio nel punto vendita che si trova in via Gaetano Mosca e, dopo aver minacciato i dipendenti, sono riusciti a portare via l'incasso. Da quantificare con esattezza l'ammontare del bottino che si aggirerebbe intorno ai 300 euro. Sull'episodio indaga la polizia che ha ascoltato i testimoni che hanno fornito una descrizione degli assalitori.

Secondo una prima ricostruzione i rapinatori, entrati in azione con i volti coperti da cappucci e sciarpe, si sarebbero divisi i compiti: uno sarebbe rimasto sull'uscio a controllare la situazione mentre gli altri due avrebbero puntato verso le casse riuscendo a portare via i contanti disponibili. A quel punto i tre sarebbero fuggiti a bordo di due scooter con il contributo di un quarto complice rimasto fuori. Al vaglio le immagini riprese dalla videosorveglianza.

L’ultimo supermercato finito nel mirino dei rapinatori è stato il Despar di via Ruggero Leoncavallo, a pochi passi da piazza Ottavio Ziino. Due uomini, utilizzando due ombrelli per minacciare i dipendenti, sono riusciti a farsi consegnare circa 700 euro prima di fuggire in direzione di via Serradifalco a bordo di uno scooter. Quella stessa giornata ci sono stati altri due assalti, però falliti, ai danni delle farmacie Maymone di via Catania e Orlando di via Principe di Villafranca.