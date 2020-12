Tenta rapina in un supermercato, bloccato dai militari dell'Esercito

La scorsa notte una pattuglia di militari del Raggruppamento Sicilia Occidentale dell'Esercito, impiegata a Palermo nell'operazione “Strade Sicure”, ha sventato una rapina in un supermercato nei pressi della stazione centrale. I tre militari - appartenenti al Reggimento Lancieri di Aosta - dopo la segnalazione di un cittadino che li ha fermati per strada, si sono recati nel vicino supermercato e hanno individuato e bloccato il malvivente all’interno del locale. L’uomo, non potendo più fuggire, si è consegnato ai militari e alle forze di polizia che, nel frattempo, erano intervenute sul posto. "L’intervento dei militari - fanno sapere dall’Esercito - rientra nelle attività di presidio del territorio e di controllo e vigilanza ai siti sensibili nelle grandi città, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”".