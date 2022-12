Assalto in via Laurana, pistola in pugno rapinano supermercato Sisa

Sono entrati nel negozio mostrando subito l’arma, hanno minacciato un cassiere e sono scappati con un bottino di circa 500 euro. Due uomini armati di pistola e incappucciati hanno fatto irruzione due giorni fa al supermercato Sisa di via Francesco Laurana, traversa di via Marchese di Villabianca, riuscendo a mettere a segno una rapina.

A lanciare l’allarme e contattare il 112 sono stati gli stessi dipendenti una volta che i rapinatori si erano allontanati in direzione di via Sampolo. I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno ascoltato il racconto dei presenti e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorverglianza, anche quelle piazzate lungo la via di fuga.

Pochi giorni fa i militari dell'Arma hanno arrestato cinque giovani accusati di aver rapinato, a luglio scorso, il pub Shiagù di Termini Imerese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che hanno poi eseguito un'ordinanza del gip, il gruppo di amici avrebbe fatto irruzione nel locale portando via un malloppo di circa 2.500 euro.