Un supermercato nel mirino dei rapinatori, assalto al Sisa di San Lorenzo

Due uomini armati di coltello hanno minacciato un dipendente del punto vendita di via Filippo Di Giovanni e lo hanno costretto a consegnargli circa 250 euro. Altro colpo in un panificio di via Messina Marine. Sui due episodi indaga la polizia

Un supermercato e un panificio nel mirino dei rapinatori. Il primo episodio risale a giovedì scorso quando due uomini armati di coltello hanno fatto irruzione all'interno del punto vendita Sisa di via Filippo Di Giovanni, in zona San Lorenzo. La coppia di banditi, dopo aver minacciato i dipendenti sotto gli occhi terrorizzati dei clienti, sono fuggiti a bordo di uno scooter in direzione di via Resuttana con un bottino di circa 250 euro.

Il secondo assalto è avvenuto il giorno seguente in via Messina Marine, zona Acqua dei Corsari. Un uomo armato di coltello è entrato nel panificio Romano - Frutti del grano: gli sono bastati pochi secondi per intimirorire il personale e costringerlo a svuotare il registratore di cassa prima di fuggire in direzione dell'ospedale Buccheri La Ferla. In questo caso il bottino ammonterebbe a circa 200 euro.

L'ultima rapina sulla quale indaga della polizia è avvenuta il 24 febbraio, in una farmacia in zona Politeama. Un uomo armato di spranga è entrato nell'attività, che si trova all'angolo tra via Isidoro La Lumia e via Domenico Scinà, ha minacciato la titolare e una dipendente e poi ha arraffato i contanti prima di fuggire in direzione Borgo Vecchio.

Pochi giorni prima era stato un rider Glovo, fermo vicino al McDonald's di viale Regione, a finire tra le grinfie di due rapinatori. L'uomo si trovava a bordo della sua auto, in attesa di nuovi ordini da consegnare, quando è stato circondato da una coppia di malviventi. Uno lo ha bloccato e gli ha tolto le chiavi per evitare che fuggisse, l'altro invece lo ha minacciato e si è fatto consegnare i contanti raccolti durante i vari domicili.