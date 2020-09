Casco in testa, mascherina sul volto e un coltello fra le mani: rapinato supermercato

Rapinato un supermercato in via Enrico Fermi. Due banditi armati di coltello hanno fatto irruzione l’altro ieri al Penny Market indossando un casco da moto e utilizzando delle mascherine chirurgiche per nascondere i loro volti. Un colpo durato meno di qualche minuto che ha permesso alla coppia di malviventi di fuggire con un bottino di circa mille euro.

Dopo la rapina i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei dipendenti che avevano assistito alla scena e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, piazzate anche lungo le ipotetiche vie di fuga, che potrebbero aver ripreso i rapinatori mentre scappavano.

Il 28 settembre scorso un’altra rapina è stata messa a segno al Conad di via Gaetano La Loggia. Un uomo armato con un grosso coltello da macellaio è entrato nel punto vendita, ha salutato i presenti e ha minacciato un dipendente costringendolo ad aprire il registratore di cassa e a consegnare circa 1.500 euro in contanti. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia.