Cassieri minacciati con un taglierino, rapina in un supermercato della Zisa

Assalto al Paghi Poco di via Eugenio l'Emiro. Due persone armate di taglierino, probabilmente due ragazzi di 20-25 anni, hanno rapinato martedì il supermercato che si trova nel quartiere Zisa. Mentre uno - rimasto sull'uscio - faceva da "palo", l'altro si è diretto verso le casse, ne ha aperta una, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 600 euro in contanti.

Dopo la fuga della coppia di rapinatori il direttore del punto vendita ha lanciato l'allarme al 112 e sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei presenti e hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso l'assalto o comunque qualche dettaglio utile per le indagini.

Alcuni giorni fa la polizia, su disposizione del gip, ha arrestato due ragazzi di 17 e 18 anni perché accusati di essere gli autori della rapina messa a segno lo scorso 21 marzo ai danni del supermercato Marotta di corso Tukory. Secondo quanto ricostruito i due giovani, che si trovavano con amici in via Maqueda, si sarebbero sganciati dal gruppetto per rapinare il market e fuggire con 880 euro.