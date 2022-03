Ancora supermercati nel mirino dei rapinatori, assalti in corso Tukory e viale Amedeo D’Aosta

Due supermercati rapinati nel giro di mezzora. Due uomini con il volto coperto da una mascherina e armati di taglierino hanno assaltato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.40, il market Marotta di corso Tukory. Secondo una prima ricostruzione sono entati dall'ingresso secondario, in via Cesare Battisti, hanno minacciato una cassiera e si sono fatti consegnare poche centinaia di euro prima di scappare a bordo di uno scooter.

Circa mezzora dopo due uomini hanno fatto irruzione all'interno del supermercato Paghi Poco di viale Amedeo d'Aosta (foto allegata), nella zona dello Sperone. Anche in quest'occasione i rapinatori, che avevano il volto coperto dalle mascherine, sono riusciti a intimidire un dipendente costringendolo a vuotare il registratore e a consegnare loro l'incasso, pari a circa 500 euro. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.

Risalgono a sabato scorso gli ultimi tre assalti. Per due volte i rapinatori sono stati messi in fuga dall'inaspettata reazione dei dipendenti del Paghi Poco di via Messina Marine e al Conad city di via Andrea Cesalpino, zona Villaggio. L'unica rapina andata a segno è quella al Paghi poco di via Volontari italiani del sangue. Sui tre episodi, probabilmente legati a una coppia di malviventi, indagano gli agenti di polizia.