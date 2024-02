Tre assalti in meno di due ore: rapinato un supermercato, colpi falliti in due farmacie

Sono entrati e, dopo essere riusciti a svuotare una delle casse del supermercato, hanno preso due ombrelli e li hanno utilizzati per minacciare i dipendenti e guadagnarsi la fuga. La rapina è stata messa a segno ieri pomeriggio al Despar di via Ruggero Leoncavallo, a pochi passi da piazza Ottavio Ziino, dove due giovani hanno colpito portando via un bottino da centinaia di euro. I carabinieri indagano su questa e altre due tentate rapine avvenute ieri pomeriggio in altrettante farmacie.

Secondo una prima ricostruzione, i due autori del colpo, di circa 30 anni, hanno fatto irruzione intorno alle 19, incappucciati e disarmati. Una volta chiarite ai dipendenti le loro intenzioni, i rapinatori hanno svuotato uno dei registratori prima di spostarsi su una seconda cassa. Dopo aver arraffato circa 700 euro, i due sono riusciti a fuggire a bordo di uno scooter in direzione di via Serradifalco facendo perdere le proprie tracce.

Ieri pomeriggio, nell'arco di circa due ore, si sono verificati altri due assalti - nella farmacia Maymone di via Catania e nella farmacia Orlando di via Principe di Villafranca - che sono andati in fumo grazie alla presenza delle casse automatiche. In entrambi i casi i banditi infatti avrebbero minacciato i dipendenti che però non hanno potuto fare altro che declinare la richiesta: "Entrano in funzione solo per i pagamenti, non le possiamo aprire noi", hanno detto.

I militari del Nucleo radiomobile e della Compagnia San Lorenzo indagano per identificare i due e non si esclude che la mano dietro i tre episodi possa essere la stessa. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile.