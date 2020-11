Cronaca Partanna-Mondello / Viale Cavarretta

E sono quattro, rapinatori armati di pistola assaltano il supermercato Conad di Mondello

Quarto punto vendita della stessa catena assaltato da una banda di malviventi in pochi giorni. Nel mirino questa volta il punto vendita di viale Cavarretta. Tre i banditi entrati in azione con mascherine chirurgiche e guanti in lattice