Il loro obiettivo era quello di svuotare la cassaforte ma, alla fine, si sono dovuti accontentare di 300 euro. Una rapina è stata messa a segno ieri, intorno alle 20.10, a Monreale. A finire nel mirino il supemercato Conad di via Ponte Parco dove tre persone hanno fatto irruzione nel punto vendita minacciando i dipendenti perché gli consegnassero i contanti. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Secondo una prima ricostruzione i tre rapinatori sarebbero arrivati a bordo di un'auto, parcheggiata a breve distanza dal supermercato. Uno sarebbe rimasto a bordo, con il motore acceso, mentre gli altri tre sono entrati al Conad, con il volto coperto dai passamontagna e apparentemente disarmati, e hanno minacciato i dipendenti. Senza indugiare oltre, la banda si è diretta verso la cassaforte, convinta che i lavoratori avrebbero potuto aprirla.

Per loro sfortuna, però, nessuno di loro avrebbe potuto aprire la cassaforte poiché le chiavi vengono affidate agli addetti di un istituto di vigilanza privata che effettuano il servizio di portavalori. I rapinatori, quindi, per non fuggire a mani vuote hanno minacciato i cassieri e ne hanno costretto uno a svuotare il portafogli e a consegnare 300 euro. Subito dopo è stato lanciato l'allarme e i tre sono fuggiti per raggiungere il complice rimasto in macchina.