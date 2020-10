Noce, banda in azione con mascherine e taglierini: rapinato supermercato Carrefour

Fanno irruzione al supermercato e svuotano la cassa. Tre rapinatori sono entrati in azione ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura, colpendo il punto vendita dalla catena francese Carrefour di via Tommaso Aversa, in zona Noce. La rapina è durata pochi minuti e ha fruttato alla banda un bottino di circa 400 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione i tre, con il volto coperto da mascherine chirurgiche, sono entrati nel supermercato per poi puntare dritti verso uno dei registratori di cassa. Dopo aver minacciato una cassiera con un taglierino, l'hanno costretta a consegnare i contanti. Quindi la fuga a piedi, probabilmente con l'obiettivo di raggiungere un'auto parcheggiata non lontano dall'ingresso.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile che, oltre ad aver acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, hanno ascoltato il racconto di clienti e dipendenti. Alcuni dettagli sulla rapina al Carrefour sembrano ricondurre a una banda, la stessa che potrebbe aver messo a segno uno dei quattro colpi in altrettanti supermercati durante il weekend.