Assalto a Bonagia, tre uomini armati di pistola rapinano un supermercato Ard

Rapinato un market della catena Ard discount a Bonagia. Tre uomini a volto coperto, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione all’interno del punto vendita di viale Placido Rizzotto (ex via del Levriere) minacciando i dipendenti. Poi si sono diretti verso la cassa e in pochi minuti hanno portato via i contanti: ancora da quantificare il bottino che ammonterebbe a poche centinaia di euro.

Una volta arraffati i soldi i tre sono fuggiti via a bordo di una vettura lasciata non lontano dal supermercato, forse con un quarto complice a bordo. Non appena sono scappati i dipendenti dell’Ard discount hanno chiamato le forze dell’ordine denunciando ciò che era appena accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Poche settimane fa a finire nel mirino dei rapinatori era stato il supermercato Paghi Poco di via Eugenio l’Emiro, alla Zisa. In quell’occasione erano in due: uno faceva da “palo” mentre l’altro aveva il compito di svuotare le casse. In pochi istanti sono riusciti ad prendere dal registratore circa 600 euro e a fuggire facendo perdere le proprie tracce.