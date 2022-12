Rapina all'Uditore, fa irruzione armato in un supermercato e svuota la cassa

Assalto in un supermercato di via Beato Angelico. Un uomo a volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione ieri pomeriggio all'interno dell'Ard che si trova nel quartiere Uditore. Dopo aver minacciato i dipendenti si è diretto verso il registratore di cassa, lo ha svuotato ed è scappato con i contanti. Ancora da quantificare con esattezza il bottino che ammonterebbe ad alcune centinaia di euro.

Sull'episodio indagano gli investigatori della polizia che sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dal personale del discount. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per risalire all'identità del responsabile. Sul posto anche il personale della Scientifica per i rilievi.

Appena due settimane fa un altro supermercato è finito nel mirino dei rapinatori. Due uomini incappucciati sono entrati al Sisa di via Francesco Laurana, hanno preso circa 500 euro dalla cassa e sono fuggiti a bordo di uno scooter in direzione di via Sampolo. Su questo episodio indagano invece i carabinieri della compagnia San Lorenzo.