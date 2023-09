Uditore, minaccia con le forbici il cassiere di un supermercato e si fa consegnare il denaro

Ha rapinato un supermercato minacciando il cassiere con un paio di grosse forbici. Un colpo è stato messo a segno ieri pomeriggio all'Ard discount di via Beato Angelico, nel quartiere Uditore. Un uomo ha fatto irruzione a volto coperto nel punto vendita, si è fatto consegnare i contanti e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Da quantificare ancora il bottino che ammonterebbe a circa 100 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione Uditore che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

La polizia indaga su una rapina consumata due giorni fa in via Ernesto Basile. Tre uomini armati di coltello hanno fatto irruzione in un negozio che vende sigarette elettroniche, Smile smoke, e dopo aver minacciato il titolare hanno preso dalla cassa circa 200 euro e diversi dispositivi che erano esposti per la vendita. Poi la fuga verso le strade del Villaggio Santa Rosalia. Anche in questo caso sono stati sequestrati i video ripresi da alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato elementi utili per le indagini.

Circa una settimana fa i rapinatori hanno colpito il distributore Q8 di viale Regione Siciliana, poco prima dell'ingresso dell'autostrada Palermo-Catania. Due uomini incappucciati hanno minacciato l'addetto al rifornimento e lo hanno costretto a svuotare le tasche e a consegnare loro soldi. Pochi giorni prima la polizia aveva arrestato tre persone accusate di avere messo a segno una serie di rapine in varie farmacie sparse tra Cep e Borgo Nuovo. Durante uno degli assalti uno dei rapinatori aveva preso temporaneamente in ostaggio una dottoressa puntandole una pistola alla testa.