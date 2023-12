Assalto all'Uditore, armato di cacciavite rapina un supermercato

E' entrato al supermercato non per fare la spesa in vista delle festività, ma per minacciare un cassiere e farsi consegnare i contanti. Una rapina è stata messa a segno in via Beato Angelico, nel quartiere Uditore, dove un uomo armato di cacciavite ha seminato il panico. E' successo ieri pomeriggio all'interno di un Ard discount. In pochi secondi, dopo aver puntato un cacciavite contro uno dei lavoratori, è riuscito ad arraffare un bottino di circa 250 euro ed è scappato.

Dopo la fuga del rapinatore i dipendenti hanno lanciato l'allarme al 112 e hanno chiesto l'intervento di una pattuglia dell'Arma. I carabinieri hanno raggiunto il supermercato per ascoltare il racconto dei testimoni e ottenere una prima descrizione dell'uomo scappato con i soldi. I militari hanno inoltre acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza, comprese quelle interne all'Ard, e avviato le indagini.

I carabinieri indagano anche su un altro assalto avvenuto ieri, alle 19.30, ma sventato dal vigilante in servizio al Paghi Poco di via Brunelleschi, al Cep. Anche in quell'occasione un uomo, con il volto coperto sotto un cappuccio, ha fatto irruzione nel punto vendita. Per sua sfortuna, però, ha trovato l'addetto alla sicurezza che l'ha affrontato ed è riuscito per un attimo a bloccarlo prima che riuscisse a divincolarsi e scappare. A causa dell'intervento l'uomo avrebbe riportato una lieve lesione muscolare a una gamba.