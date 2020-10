Villabate, assalto al supermercato: rapinatori fuggono con la cassa a bordo di un'auto rubata

Hanno agito senza lasciare nulla al caso, indossando dei guanti in lattice per non lasciare impronte digitali e coprendosi il volto per sfuggire all’inquadratura delle telecamere. Pochi minuti dopo l’assalto si sono allontanati a bordo di una macchina con il bottino del colpo. Una rapina è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri al supermercato Ard discount di via Giulio Cesare, a Villabate.

Secondo una prima ricostruzione la banda, composta da tre malviventi armati di coltello e taglierino, ha fatto irruzione nell'attività commerciale intorno alle 19.30 minacciando dipendenti e clienti. Uno di loro si è diretto verso un registratore di cassa e lo ha portato via, mentre uno dei complici si è limitato a svuotare il cassetto di un'altra cassa, per l'ammontare complessivo di circa mille euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto i banditi sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda che, al termine degli accertamenti, è risultata rubata 2 giorni prima. Dopo una telefonata al 112 sono arrivate le pattuglie di carabinieri e polizia. Gli investigatori del commissariato Brancaccio hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini della videosorveglianza. Sembrerebbe però che la banda si sia mossa in maniera tale da non lasciare tracce utili per le indagini.