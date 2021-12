Prese parte a una rapina da 200 mila e sparò a una guardia giurata: condannato a 14 anni

Una rapina da 200 mila euro, in cui per poco non perse la vita anche una guardia giurata, raggiunta da tre colpi di pistola. Un assalto in grande stile, quello che avvenne in via Leonardo da Vinci, vicino a una filiale della Banca Intesa, la mattina del 9 novembre del 2015, e per il quale è stato individuato soltanto uno dei componenti del commando: Giusto Gueccia, 48 anni, del quartiere Villagrazia. Per lui adesso la condanna a 14 anni di carcere, rimediata con il rito abbreviato, è diventata definitiva.

La prima sezione della Cassazione, presieduta da Domenico Gallo, ha infatti ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha anche condannato a pagare 3 mila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza per Gueccio ha retto in tutti i gradi di giudizio, compreso sul fronte del risarcimento del danno alla guardia giurata ferita durante il colpo, alla quale è stata riconosciuta una provvisionale di 20 mila euro.

La rapina fu messa a segno contro un furgone della Saetta Trasporti, che stava per consegnare i 200 mila alla banca. La guardia giurata era stata aggredita alle spalle e i banditi avevano neutralizzato il tentativo di reagire da parte dei suoi colleghi iniziando a sparare a distanza ravvicinata. Poi erano riusciti a scappare con il bottino. Il vigilante era stato invece trasportato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia.

Gueccia era stato arrestato pochi giorni dopo, il 14 novembre, dalla squadra mobile. Gli altri componenti del gruppo, così come il denaro sottratto, non sono mai stati trovati.