Viale Strasburgo, in tre entrano armati da Serena: passante chiama la polizia, bloccati 2 rapinatori

Non hanno fatto in tempo a uscire con il bottino che sono stati accerchiati dalla polizia. Due persone sono state bloccate dopo una rapina messa a segno oggi pomeriggio da Serena detersivi, un negozio di casalinghi che si trova all’angolo tra viale Strasburgo e via Principe di Pantelleria. Insieme a loro due, che sono stati portati negli uffici della squadra mobile in attesa di indicazioni da parte del magistrato di turno, c’erano altre due persone che sono riuscite a scappare e fare perdere le proprie tracce.

Secondo una prima ricostruzione i tre, incappucciati e armati di pistola, sarebbero entrati nel negozio, uno dei punti vendita finiti in amministrazione giudiziaria a novembre scorso. Qualcuno, forse un passante, si sarebbe reso conto di ciò che stava per succedere e avrebbe chiamato il 112. In poco tempo sono arrivati gli agenti delle volanti e i Falchi della squadra mobile. Alla vista dei poliziotti due dei tre rapinatori avrebbero provato - senza successo - ad abbandonare il mezzo con cui erano arrivati per fuggire a piedi.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei dipendenti del negozio, ancora sotto choc per l’accaduto, per ricostruire la dinamica dell’assalto e effettuare il riconoscimento dei rapinatori. I due bloccati dai Falchi sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della questura in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura. Non è chiaro a quanto ammonti il bottino del colpo che però sarebbe stato recuperato dai poliziotti e restituito al negoziante. Sul posto anche il personale della Scientifica che ha effettuato i rilievi.

La scorsa settimana quattro giovani armati di coltello hanno provato a rapinare la vicina tabaccheria Di Paola che si trova in viale Strasburgo. “Sono arrivati a bordo di due scooter, sono entrati - hanno raccontato a PalermoToday dalla rivendita - e hanno provato a sfondare a calci la porta che separa l’area clienti da quella che si trova dietro al bancone. Quando hanno capito che non sarebbero riusciti, hanno deciso di scappare senza portare a termine il loro piano”. La stessa tabaccheria era stata rapinata a dicembre del 2020.