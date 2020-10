Schiaffi e pugni a un uomo per rubargli lo scooter, interviene la polizia: 2 arresti in via Dante

Provano a rubare uno scooter aggredendo il proprietario ma vengono arrestati dalla polizia: due palermitani, O.R. 32enne e G.R. 29enne, entrambi con precedenti di polizia, sono accusati del reato di rapina impropria aggravata e continuata in concorso.

I motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nei giorni scorsi, durante le ordinarie attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, in seguito ad una segnalazione, hanno pizzicato in via Dante due uomini intenti a forzare uno scooter. Questi ultimi, alla vista della pattuglia, hanno subito tentato la fuga ma sono stati fermati ed identificati.

La vittima ha raccontato di avere parcheggiato poco prima il suo scooter davanti ad un esercizio commerciale e, dopo averlo assicurato con il bloccasterzo ed aver attivato l’antifurto, ha sentito l'allarme. I due uomini, che erano già riusciti a spostare lo scooter, lo hanno minacciato, intimandogli di tornare all’interno del negozio. La vittima si è però opposta e i due lo hanno aggredito con schiaffi e pugni, costringendolo ad entrare nell’esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

O.R. e G.R., dopo l'intervento dei poliziotti, sono stati arrestati in flagranza di reato e sono stati condotti al carcere Pagliarelli, in attesa della convalida.