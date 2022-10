Tenta di scippare una turista al Foro Italico, ma viene bloccato da un carabiniere libero dal servizio

Avrebbe avvicinato una turista polacca che stava camminando al Foro Italico e avrebbe tentato di scipparle la borsa. La donna però ha opposto una forte resistenza e, grazie anche all'aiuto di un carabiniere in quel momento libero dal servizio che ha assistito alla scena, il colpo è andato a monte: l'aggressore, un cittadino tunisino di 39 anni, è stato così bloccato e, nel tentativo di scappare, è pure finito contro una macchina che percorreva la strada.

L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio. L'uomo, dopo aver riportato una contusione al ginocchio in seguito all'impatto con l'auto in transito, è stato medicato dal 118 e portato al carcere Pagliarelli. L'arresto è stato convalidato dal gip.

E' l'ennesimo caso che si verifica in città di aggressione ai danni di turisti: questa volta la presenza di un militare che, pur non essendo in servizio, è subito intervenuto per soccorrere la malcapitata, ha consentito di evitare conseguenze e problemi più gravi a chi ha scelto Palermo per una vacanza.