Assalto alla Zisa, armato di coltello rapina una sanitaria

Assalto alla Zisa. Un uomo armato di coltello ha rapinato ieri pomeriggio la sanitaria Demma di via Eugenio l'Emiro. Secondo una prima ricostruzione il malvivente sarebbe entrato nell'attività poco prima dell'orario di chiusura, avrebbe minacciato un banconista e lo avrebbe costretto a consegnare i contanti trovati in cassa. Poi sarebbe scappato a piedi, anche se non si esclude la possibilità che ci fosse un complice ad attenderlo su uno scooter.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti della sanitaria che hanno chiamato il 112 segnalando la rapina appena subita e fornendo una descrizione del rapinatore. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia che hanno acquisito le immagini delle telecamere, sia quelle del negozio che le altre installate in zona, che avrebbero ripreso la scena e la fuga. Ancora da quantificare con esattezza il bottino che ammonta ad alcune centinaia di euro.

La polizia indaga anche su un altro assalto registrato venerdì scorso in via Pitrè. Un uomo armato di pistola, forse un giovane, ha fatto irruzione nella farmacia Margiotta, ha seminato il caos e in pochi istanti è riuscito ad arraffare circa 300 euro custoditi nel registrato di cassa. Il rapinatore è scappato in direzione di via dei Cipressi dove qualcuno lo aspettava a bordo di un'auto o di un ciclomotore.