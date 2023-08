"Ha rapinato una sala slot minacciando un impiegato con un coltello": arrestato un giovane

Sarebbe entrato - con dei complici - lo scorso 28 ottobre in una sala slot del centro e con il volto travisato avrebbe minacciato con un un dipendente di 52 anni per farsi consegnare circa 2.600 euro. Per questo un ragazzo di 22 anni adesso è finito in carcere con l'accusa di rapina. Gli inquirenti non hanno fornito le sue generalità.

Le indagini sul colpo sono condotte dai carabinieri della Stazione di Palermo Centro della Compagnia di piazza Verdi. Grazie ad una serie di accertamenti i militari sono riusciti a risalire all'indagato, già noto alle forze dell'ordine. Ora è a caccia al resto della banda. Il giovane, che è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, si trova adesso recluso a Pagliarelli.