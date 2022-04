Via Messina Marine, rapinatore fa irruzione nella sala bingo e scappa con duemila euro

Rapinatore colpisce sala bingo nella sera di Pasqua. Un uomo a volto coperto, forse armato di coltello, ha fatto irruzione nell'attività di via Messina Marine, ha minacciato una dipendente costringendola ad aprire la cassa e ha rubato circa duemila euro in contanti. Poi la fuga a bordo di uno scooter, forse anche grazie a un complice, in direzione di Brancaccio. A lanciare l'allarme è stato il titolare dell'attività che ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di piazza Verdi che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere.

L'ultimo assalto in una sala bingo risale a giugno 2019. Nel mirino era finito il Big bingo di via Bernardino Molinari, dove i rapinatori riuscirono a portare via un grosso bottino. Le indagini della polizia però hanno portato all'arresto di quattro persone, tra le quali una ragazza di 25 anni, che avrebbero messo a segno il colpo dopo una lunga ma forse non attenta fase preparatoria per dividersi i compiti. Due avrebbero distratto la cassiera mentre altri tre complici sarebbero entrati, con i volti coperti da caschi da moto o maschere da leoni, avrebbero puntato la cassa e l'avrebbero svuotata allontanandosi con 68 mila euro.