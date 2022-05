Rapina in via dei Cantieri, agguato al direttore della sala bingo: bottino da 22 mila euro

Colpo da 22 mila euro al bingo di via dei Cantieri. Un uomo armato di taglierino ha rapinato ieri pomeriggio il direttore della sala Campione che si trova di fronte alla parrocchia Nostra signora della consolazione. Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno e delle altre attività vicine per potere risalire all'identità del responsabile e del complice che lo ha aiutato a scappare.

Secondo una prima ricostruzione un uomo con il volto coperto da una mascherina avrebbe atteso l'uscita del direttore, lo avrebbe seguito fino all'auto e poi si sarebbe seduto accanto a lui. Poi lo avrebbe colpito con un pugno in faccia per stordirlo, gli avrebbe puntato contro un taglierino e, frugando nelle sue tasche, avrebbe trovato la busta con i contanti che il direttore avrebbe dovuto depositare.

Preso il malloppo il rapinatore sarebbe uscito dall'auto e con uno scatto avrebbe raggiunto un altro uomo che lo attendeva a bordo di uno scooter. Poi la fuga in direzione Acquasanta. Dopo la chiamata al 112 sono intervenuti gli agenti dell'Upg, del commissariato Libertà e della squadra mobile che hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori dell'agguato.

Dalle prime informazioni - secondo gli investigatori - i due rapinatori potrebbero aver avuto un basista, qualcuno a conoscenza del fatto che il direttore sarebbe uscito per depositare la somma in contanti. Sebbene non abbia riportato gravi conseguenze è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno medicato dopo il pugno ricevuto in faccia.