"Dammi questo c... di orologio": con la pistola in pugno rapina professore, arrestato palermitano

E' accusato di avere rubato un rolex da 15 mila euro a un professore di inglese. Giuseppe Conti, palermitano di 37 anni, pregiudicato per droga e reati contro il patrimonio, è stato arrestato negli scorsi giorni a Milano. I poliziotti lo hanno identificato dopo l'ultimo colpo, messo a segno con un complice, Ciro Sottoferro, 43enne, scarcerato a giugno dopo un lungo periodo di detenzione.

La vittima è stata osservata mentre faceva la spesa in un Carrefour, tra i corridoi del supermercato. Poi è scattato il pedinamento. Quindi i due malviventi avrebbero messo a segno l’assalto - circa mezz’ora dopo - all’interno dello stabile in cui vive il professore. "Uno - il palermitano - dentro a puntare una pistola alla tempia del malcapitato ("Dammi questo c. di orologio"), l’altro sullo scooter per scappare il più in fretta possibile". A raccontare come sono andate le cose è ilgiorno.it: "A strappare materialmente l’Oyster Perpetual Datejust da 15 mila euro a un cinquantaseienne londinese (prof d’inglese per grandi aziende trapiantato in Italia tra il lago d’Orta e la zona della Triennale) è stato il trentasettenne palermitano Giuseppe Conti; ad aspettarlo fuori c’era il quarantatreenne".

I poliziotti della Mobile, subito dopo hanno fatto partire le indagini, ascoltando il racconto della vittima. "Metre pigiavo il pulsante dell’ascensore – è la testimonianza raccolta da ilgiorno.it – gridava “Dammi l’orologio”. Voltatomi, notavo che mi stava puntando una pistola impugnandola con la mano destra. Lo stesso rapinatore inveiva più volte verso di me, gridando in modo minaccioso “Dammi questo c. di orologio”". Il giorno dopo, l’uomo mette nero su bianco la sua versione negli uffici del commissariato Centro: l’autore materiale viene descritto come un uomo "dall’accento italiano, alto circa 165 centimetri, testa rasata, vestito di scuro".

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla visione delle immagini registrate nel supermercato. C'è un frame, che "in particolare, si rivelerà decisivo per la prima svolta: il volto viene inserito nel software di riconoscimento facciale Sari, che rimanda "una forte somiglianza" con Sottoferro, pluripregiudicato originario di Torre del Greco che vive a casa della sorella in zona Niguarda. Così il 28 gli investigatori organizzano un controllo in borghese nei pressi di quel palazzo: davanti al passo carraio è parcheggiato lo scooter Yamaha usato per il colpo, rubato il 21 giugno fuori dalla discoteca Hollywood di corso Como. Pochi minuti dopo, Sottoferro esce dal cancello pedonale; gli agenti lo riconoscono subito, anche perché ha una mole che non passa inosservata. Con lui c’è pure Conti, a cui passa un borsello. I due salgono sul motorino e si dirigono verso il centro, ma all’angolo tra corso Italia e via Santa Sofia vengono fermati dai Falchi della Mobile: nel borsello viene trovata una semiautomatica Browning di colore grigio senza punzonatura (e quindi arma clandestina, secondo i rilievi della Scientifica). Le perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati tolgono i dubbi: i poliziotti sequestrano gli indumenti indossati durante il raid. E poi c’è il rapinato, che riconosce "con assoluta certezza" sia Conti che Sottoferro". Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e due.