Via San Lorenzo, due giovani armati e con il volto coperto rapinano ufficio postale

Assaltato l'ufficio postale di via San Lorenzo. Due giovani - armati e con il volto coperto da mascherine e cappellino - ieri hanno fatto irruzione costringendo il personale presente a consegnare il denaro disponibile. Una volta ottenute le banconote, sono fuggiti. Poi l'allarme e l'arrivo della polizia. Il bottino è da quantificare. Gli agenti della scientifica si sono subito messi al lavoro per cercare di trovare tracce utili per risalire ai rapinatori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Rapinata anche una agenzia di assicurazione in via delle Alpi. Due giovani sono entrati nel locale e hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via i soldi in cassa. Il bottino è in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia.