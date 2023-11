Rapina in un ufficio postale dell'Agrigentino: a processo anche un palermitano

Il palermitano 56enne Umberto D'Arpa rinuncia al giudizio abbreviato: ci sarà, quindi, un solo processo, davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, per la rapina all'ufficio postale di San Biagio Platani che fruttò un bottino di circa 2600 euro. Sotto accusa pure Raffaele Salvatore Fragapane, 46 anni, di Santa Elisabetta ma residente proprio a San Biagio e Salvatore Canzoneri, 43 anni, di San Biagio.

L'episodio al centro della vicenda risale al 27 novembre del 2019 e sarebbe accaduto attorno alle 10 del mattino. Fragapane, secondo la ricostruzione della procura, conoscendo il territorio avrebbe fatto da basista scortando con la sua auto D'Arpa e un terzo rapinatore non identificato. I due sarebbero scesi dalla loro auto per rapinare, col volto travisato, due impiegati dell'ufficio di via Veneziano che furono costretti a consegnare circa 2.600 euro.

Subito dopo lo stesso Fragapane - sempre secondo quanto ipotizza il pm Maria Barbara Grazia Cifalinò che ha chiesto il giudizio immediato - avrebbe accompagnato D'Arpa e il terzo rapinatore non identificato fino al garage di Canzoneri dove fu nascosta l'auto risultata rubata tanto che ai due viene contestata anche l'accusa di ricettazione. Canzoneri è accusato solo di favoreggiamento. Le indagini dei carabinieri e l'esame dei filmati di videosorveglianza avrebbero consentito la ricostruzione della vicenda.

Fragapane e D'Arpa, peraltro, in passato sono stati arrestati e condannati, insieme ad una terza persona, per l'accusa di avere messo a segno una rapina con un bottino di oltre 50mila euro ai danni della Banca Sant'Angelo di Raffadali. Lo stesso Fragapane, in passato, è stato coinvolto nell'operazione antimafia "Montagna" nella quale, invece, è stato assolto. Il processo, dopo l'unificazione dei due stralci, è stato aggiornato al 7 dicembre.

