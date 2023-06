Scena da film stamattina a Tommaso Natale. Una banda composta da cinque persone ha assaltato un portavalori in via Nicoletti, oltre 100 mila euro il bottino. Secondo le prime informazioni la rapina al mezzo blindato è stata messa a segno mentre il mezzo blindato viaggiava sulla strada che porta all'autostrada A29 Palermo-Mazara. Cinque uomini, armati di pistole e incappucciati, hanno bloccato la corsa del furgone e costretto la guardia giurata a scendere dal mezzo. Dopo avergli sottratto la pistola e il giubbotto antiproiettili il commando ha preso i contanti ed è fuggito a bordo di una Lancia Y poi risultata rubata fuggendo verso lo Zen.

Lì si sono concentrate le ricerche della polizia, anche con l'utilizzo di un elicottero che si è alzato in volo da Boccadifalco per monitorare la situazione dall'alto. Sul posto anche il personale della Scientifica per eseguire i rilievi a caccia di indizi utili per risalire all'identità dei rapinatori.